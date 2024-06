8base è una piattaforma low-code per la creazione e l'esecuzione di prodotti digitali ricchi di funzionalità, tra cui soluzioni SaaS, marketplace e altre applicazioni web e mobili. La piattaforma 8base aiuta imprenditori e creatori di aziende affermate a dare vita alle loro visioni di prodotto; più veloce, migliore e più economico. Inoltre, le agenzie digitali utilizzano 8base per consegnare i progetti ai clienti più rapidamente, aumentando al contempo i margini e riducendo la dipendenza da talenti di sviluppo software scarsi e costosi. 8base è un framework di sviluppo low-code configurabile e serverless ospitato su AWS che espone il linguaggio di query basato su GraphQL più robusto al mondo per le API; e a differenza di altre piattaforme, 8base è stato costruito da zero per utilizzare standard e tecnologie ampiamente accettate che piacciono agli sviluppatori tradizionali e garantisce che la proprietà intellettuale di un creatore possa essere trasferita su altre piattaforme in caso di necessità. 8base offre: 1) strumenti di sviluppo low-code per la creazione di backend software e API; 2) infrastruttura di elaborazione e archiviazione serverless per l'esecuzione di applicazioni realizzate utilizzando gli strumenti 8base; 3) strumenti di sviluppo del frontend visivo; 4) servizi di progettazione e sviluppo tramite una rete di partner per assistere i clienti nella creazione di applicazioni utilizzando 8base. 8base è stato commercializzato per la prima volta nel 2019. Oggi, migliaia di clienti, tra cui numerose startup SaaS e marketplace multi-tenant, agenzie e società di consulenza per lo sviluppo di software personalizzato e organizzazioni più grandi come IBM Global Services/NATO e Florida International University, si basano su 8base.

Sito web: 8base.com

