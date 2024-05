三五互联 (35.com) è una piattaforma di e-commerce completa che offre una varietà di servizi e soluzioni basati su cloud per le piccole e medie imprese (PMI) in Cina. I servizi e le soluzioni chiave offerti da 三五互联 includono: * Registrazione del nome di dominio * Hosting di posta elettronica aziendale * Hosting sul cloud *Certificati di sicurezza SSL * Servizi di marketing e promozione online La piattaforma fornisce inoltre le seguenti soluzioni per le imprese: *Trasformazione digitale per le PMI * Migrazione al cloud 0 yuan * Sistema Enterprise OA (Office Automation). * Hosting virtuale * Servizi di ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO). * Strumenti di comunicazione e collaborazione aziendale * Soluzioni per la sicurezza della rete * Soluzioni per ufficio basate su cloud * Servizi di marketing e promozione Oltre a questi servizi principali, 三五互联 offre anche una gamma di funzionalità e risorse di supporto, come: * Modalità di pagamento *Centro di documentazione * Servizi di archiviazione ICP (备案). * Profilo aziendale e informazioni sulla cultura * Novità e aggiornamenti * Assistenza clienti e informazioni di contatto Essendo una piattaforma integrata basata sul cloud, 三五互联 mira ad aiutare le PMI in Cina nella loro trasformazione digitale e fornire loro una suite completa di strumenti e soluzioni basati su cloud per migliorare le operazioni aziendali, la comunicazione, il marketing e la sicurezza.

Sito web: 35.com

