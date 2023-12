Tingkatkan pengalaman Anda dengan app desktop untuk Up Together di WebCatalog untuk Mac, Windows, Linux.

Di Up Together, tujuan Anda adalah melompat ke puncak! Pilih buah atau sayuran favorit Anda, pilih nama yang bagus, dan mulailah petualangan parkour. Injak balok biru untuk menambah kecepatan dan melompat ekstra jauh, tetapi hindari balok merah! Semakin tinggi Anda, semakin baik posisi Anda di papan peringkat, jadi cobalah untuk melaju sejauh yang Anda bisa. Dan tetap waspada, mungkin ada beberapa rahasia yang tersembunyi... Apakah Anda memiliki keterampilan parkour untuk mencapai puncak Up Together?

Situs web: poki.com

Penafian: WebCatalog tidak berafiliasi, berasosiasi, diotorisasi, didukung oleh atau dengan cara apa pun secara resmi berhubungan dengan Up Together. Semua produk, logo, dan merek adalah hak kekayaan masing-masing pemiliknya.