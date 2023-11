There Is No Game adalah permainan puzzle yang rumit (atau bukan permainan). Jangan patuhi instruksi, karena tidak ada permainan! Petualangan lucu ini bukan tentang aturan. Faktanya, seluruh tugas Anda adalah mengabaikan narator! Pecahkan judulnya, mainkan dengan ikon speaker, dan buka mini-game. Cobalah untuk menemukan kambing itu!

Situs web: poki.com

