Run and Gun dari Mad Pixel Ltd. adalah sentuhan modern pada game menembak berbasis level klasik. Misi Anda sederhana: kalahkan musuh Anda untuk mencapai bos besar dan lanjutkan ke level berikutnya! Pastikan untuk melatih bidikan Anda karena Anda akan mendapatkan lebih banyak untuk setiap headshot, sehingga Anda dapat mengumpulkan koin untuk meningkatkan armor dan senjata Anda. Namun jika Anda meleset, petualangan lari dan menembak Anda mungkin akan berakhir! Mainkan Run and Gun on Poki di browser Anda untuk merasakan game arkade menembak yang menarik ini! Kontrol: Mouse/spasi - Tembak Tentang pencipta: Run and Gun dibuat oleh Mad Pixel Ltd. Mereka juga merupakan pencipta Mad GunZ.

Situs web: poki.com

Penafian: WebCatalog tidak berafiliasi, berasosiasi, diotorisasi, didukung oleh atau dengan cara apa pun secara resmi berhubungan dengan Run and Gun. Semua produk, logo, dan merek adalah hak kekayaan masing-masing pemiliknya.