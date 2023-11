Real Cars in City adalah game simulasi 3D di mana Anda harus membuktikan kemampuan mengemudi Anda di berbagai trek balap unik. Lawan kecerdasan buatan atau teman, dan kumpulkan bintang agar berhasil menyelesaikan balapan. Anda dapat menggunakan bintang Anda untuk membuka kunci mobil baru yang keren. Selain bintang Anda, Anda bisa mendapatkan uang untuk dibelanjakan pada penyesuaian dan peningkatan mobil Anda agar lebih sesuai dengan gaya bermain Anda. Ada banyak kendaraan yang mengesankan, mode dua pemain, area berkendara gratis, dan bahkan area medan perang dengan Hot Pursuit. Pastikan untuk menyelesaikan misi sampingan untuk menabung dan membeli mobil impian Anda! Apakah Anda memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi pengemudi terbaik di kota? Mobil Nyata di Kota diciptakan oleh AYN Games. Mereka membuat game balap dan mengemudi 3D yang realistis. Mainkan game mereka yang lain di Poki: Cyber ​​Cars Punk RacingAnda dapat memainkan Real Cars in City secara gratis di Poki.Real Cars in City hanya dapat dimainkan di komputer Anda untuk saat ini.

Situs web: poki.com

