Greg si bunglon lapar, dan hanya popcorn yang bisa memuaskannya! Bantu Greg mengisi perutnya dengan makanan favoritnya dengan memecahkan lebih dari 85 teka-teki lezat dan melelahkan di 5 dunia di Pull My Tongue. Tarik lidah Greg ke arah popcorn, tapi hati-hati untuk menghindari sengatan, paku, dan bahaya lain yang menghalangi jalannya! Jika itu tidak cukup untuk menguji teka-teki Anda, ada juga 3 bintang di setiap level Pull My Tongue untuk dikumpulkan, sehingga Anda dapat memamerkan kecerdasan Anda DAN membantu Greg mengambil camilan lezat! Tentang pencipta: Pull My Tongue dibuat oleh pengembang solo David Marquardt yang berbasis di Swedia. Game David lainnya termasuk pelari teka-teki tanpa akhir, Glitch Dash.

