Pop It Master adalah game puzzle online yang menenangkan. Permainan ini didasarkan pada mainan gelisah Pop It yang terkenal. Dalam game ini, tujuanmu adalah menekan popit untuk meletuskannya dan membuka mainan warna-warni. Perhatikan untuk meletuskan setiap gelembung dan tidak meninggalkan apa pun! Jika Anda mengumpulkan seluruh koleksi 80 mainan gelisah, Anda dapat membuka Mode Rahasia. Apakah Anda siap untuk pengalaman popping digital yang memuaskan? Silakan nikmati suara dan perasaan menenangkan realistis yang ditawarkan Pop It Master!Pop - Ketuk atau klik Kiri MousePop It Master dibuat oleh Rad Brothers. Ini adalah pertandingan pertama mereka di Poki!

Situs web: poki.com

