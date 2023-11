Papa Louie: When Pizzas Attack adalah game platform di mana kamu bertualang untuk menyelamatkan pelanggan Papa Louie dari Infamous Onion Ring. Pelanggan Anda telah berubah menjadi monster pizza yang lengket, dan mereka membutuhkan Anda dan peralatan dapur Anda untuk menyelamatkan mereka. Ambil bom dayung dan merica terpercaya Anda dan selesaikan salah satu dari 12 tahapan yang berisi monster pizza! Mampirlah ke Big Pauly untuk membeli bom lada dengan imbalan koin. Apakah Anda merasakan Pizza Panic?Papa Louie: When Pizzas Attack dikembangkan pada tahun 2006 oleh Flipline Studios, sebuah tim pengembangan game Amerika. Kemudian, itu porting ke HTML5 oleh AwayFL. Lihat game legendaris mereka yang lain di Poki: Papa's Burgeria, Papa's Freezeria, Papa's Pizzeria, dan Papa's Taco Mia. Ada empat dunia utama, dan masing-masing terdiri dari tiga tahap. Ada total 12 tahapan dalam permainan: Multigrain field, Pasta Jungle, Tomato Sauce City, dan Mine Field.Sersan Crushida Pepper, atau Sarge, antagonis utama, dan juga penguasa semua musuh di dalam game.Anda dapat memainkan Papa Louie: When Pizzas Attack secara gratis di Poki. Papa Louie: When Pizzas Attack hanya dapat dimainkan di komputer Anda untuk saat ini.

