Mahjoctopus adalah permainan puzzle yang menggabungkan bagian seru dari mahjong dan permainan kartu klasik seperti solitaire. Dalam pengalaman teka-teki cantik bertema bawah air ini, Anda akan mengurutkan ubin dalam urutan menaik atau menurun. Periksa nomor pada ubin di bagian bawah layar, dan pilih kartu baru dari tumpukan hingga Anda menemukan nomor sebelum atau sesudahnya. Mengetuk ubin yang benar akan memindahkannya ke bagian bawah panel permainan. Dapatkan lebih banyak kartu dari dek jika Anda tidak memiliki nomor yang dapat dipasangkan. Jika Anda buntu, silakan gunakan undo power-up atau dapatkan ubin. Jangan lupa untuk mengetuk makhluk laut misterius yang muncul sesekali untuk mendapatkan kejutannya! Periksa nomor pada ubin di bagian bawah layar, dan pilih kartu baru dari tumpukan hingga Anda menemukan nomornya yang terjadi sebelum atau sesudahnya. Anda dapat mengetuk ubin untuk memindahkannya ke tempat yang sesuai. Mahjoctopus dibuat oleh Adgard. Mainkan game adiktif lainnya di Poki: Pop It vs Spinner, Find The Candy, MadZOOng, dan Merge to MillionAnda dapat memainkan Mahjoctopus secara gratis di Poki.Mahjoctopus dapat dimainkan di komputer dan perangkat seluler Anda seperti ponsel dan tablet.

Situs web: poki.com

