Lands of Blight adalah game petualangan aksi di mana Anda mengontrol karakter yang otomatis menyerang setiap beberapa detik, dan Anda harus bertahan dari gelombang monster yang terus menerus. Cukup berjalan di sekitar area dan serang monster sebanyak mungkin sambil mencoba melepaskan diri dari cengkeraman mereka. Anda akan mendapatkan pengalaman dan naik level saat mengalahkan musuh yang tak terhitung jumlahnya, mirip dengan game rogue-lite dan role-playing lainnya. Dan setiap kali Anda naik level, Anda membuka kekuatan acak yang akan mengubah cara Anda bermain game. Pilih power-up mana yang akan Anda terima karena akan ada konsekuensinya. Susun strategi pengembangan pahlawan Anda dan pastikan Anda hanya memilih kekuatan terbaik untuk membantu Anda sepanjang malam. Ada kekuatan seperti penyembuhan, peningkatan kekuatan serangan, peningkatan radius serangan, dan bahkan mantra menarik seperti bola api dan sambaran petir. Pastikan Anda menekan peti untuk membuka penghargaan mengejutkan! Bisakah kamu bertahan hingga fajar di Lands of Blight?Pindahkan - WASD atau Tombol panahESC - Jeda atau batalkan jedaSpace bar - Terima pilihanLands of Blight dibuat oleh 7Spot Games. Mainkan permainan puzzle lainnya di Poki: Ninja Mouse, Moving Truck: Bounty, Moving Truck: Construction, Moving Truck, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2 , ZOOM-BE 3, Truck Loader, Truck Loader 4, dan Truck Loader 5Anda dapat memainkan Lands of Blight secara gratis di Poki.Lands of Blight dapat dimainkan di komputer dan perangkat seluler Anda seperti ponsel dan tablet.

