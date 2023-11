Just Park It 12 adalah angsuran kedua belas dari seri parkir mobil klasik. Kendarai truk besar melalui jalan sempit yang penuh rintangan dan lalu lintas padat. Lewati lalu lintas tanpa menabrak truk, dan parkir di tempat yang tepat dan selesaikan semua trek yang dirancang dengan cermat yang menyerupai situasi kehidupan nyata. Bisakah Anda membuktikan bahwa Anda adalah yang terbaik dalam memarkir kendaraan? Cara bermain: Parkirkan kendaraan Anda tanpa kehilangan seluruh kesehatan Anda. Rem - Tombol spasi Drive - Tombol panah Tentang pencipta: Just Park It 12 dibuat oleh Brain Software. Lihat permainan mereka yang lain di Poki: Fortride: Open World, Extreme Off Road Cars, Monster Truck Shadow Racer, 2 Player City Racing, Extreme Off Road Cars 3: Cargo dan Just Park It 11.

