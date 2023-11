Bersaing melawan juara sepak bola berkepala besar! Game olahraga ini memungkinkan Anda bermain dalam pertandingan dan turnamen 1 lawan 1 dan 2 lawan 2. Ada belasan tim Eropa dengan dua pemain bintang. Dalam mode Pesta, Anda dapat bergabung dengan teman atau bermain melawan satu sama lain. Cobalah untuk mengungguli setiap tim di Heads Arena: Euro Soccer! Mainkan mode permainan "Will Grigg Mode" dan dengarkan para penggemar sepak bola menyanyikan nyanyian viral "Will Grigg's on fire" setiap kali Anda mencetak gol saat Will Grigg melawan Bastian Schweinsteiger dalam pertandingan antara Irlandia Utara melawan Jerman!

Situs web: poki.com

