Apakah Anda bintang golf berikutnya? Dalam permainan golf yang penuh petualangan ini Anda akan melompat, meluncur, dan berenang untuk mendapatkan sudut yang tepat untuk pukulan Anda. Dapatkan hole in one dan letuskan balonnya untuk memenangkan medali emas. Tetapi berhati-hatilah! Anda hanya memiliki tiga kesempatan, jadi gunakanlah dengan bijak. Kontrol: Tombol panah - Lari dan lompat X - Sudut dan pukul bola Tombol atas - Membatalkan pengambilan gambar Tentang pencipta: Golf Zero dibuat oleh Colin Lane Games, sebuah studio tunggal yang berbasis di Stockholm, Swedia. Permainan Colin Lane lainnya termasuk b-ball hits Dunkers dan dunkers-2, permainan pegulat Wrassling yang menyenangkan, permainan menara pertahanan multipemain Fortz, dan platformer arcade Temple of Boom.

Situs web: poki.com

