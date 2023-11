Go Kart Go! Ultra!

Nyalakan mesin Anda dan bersiaplah untuk Go Kart Go! Sangat! Pilih pengemudi Anda dengan bijak dan balapan di sekitar Old Station, Central Park, Watermill Mine, dan banyak lagi. Mainkan Go Kart Go! Sangat! Di Poki dan kumpulkan bintang untuk membuka karakter baru. Cobalah mode balap dua pemain dan bersainglah dengan teman-teman Anda. Menangkan satu putaran Go Kart Go! Sangat online dan dapatkan hak untuk menyombongkan diri! Kontrol: Pemain 1 Tombol panah - Kemudikan Spasi - Gunakan item Shift - Lompat dan melayang Z - Lihat ke belakang Esc/P - Jeda M - Bisukan suara Pemain 2 Kunci WASD - Kemudikan T - Gunakan barang Tab - Lompat dan melayang E - Lihat ke belakang Esc/P - Jeda M - Bisukan suara Tentang pencipta: Xform Games berbasis di Belanda dan juga merupakan pencipta Rally Point 5.

Situs web: poki.com

