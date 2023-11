From Princess to Influencer adalah game mendandani yang dibuat oleh Idea Studios. Bergabunglah dengan putri ini dalam perjalanannya menuju masa depan, dan bantu dia menemukan pakaian paling keren dan modern! Pilihlah gaya rambut, riasan, gaun, dan aksesori yang indah bersamanya. Akankah putri ini tampil dengan gaya terkini?Gunakan kursor mouse Anda untuk memilih, menyeret, dan memindahkan objek. Dari Putri hingga influencer dibuat oleh Idea Studio. Mainkan beberapa permainan mereka yang lain seperti Just Married! Home Deco atau ollie-pergi-ke-sekolah di Poki!

