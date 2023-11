Dari pencipta Dunkers, Temple of Boom, Golf Zero, dan masih banyak lagi, hadirlah Fortz, permainan dua pemain tentang menghancurkan markas lawan. Gunakan menara, akalmu, dan pilihan senjata aneh untuk menjatuhkan musuhmu! Mainkan Fortz secara gratis dengan pemain kedua di komputer yang sama untuk kegembiraan maksimal. Versi online Fortz ini menawarkan editor level berfitur lengkap untuk pembantaian khusus, serta sejumlah level yang telah dibuat sebelumnya untuk Anda dan teman Anda untuk saling menghancurkan! Saatnya menyelesaikan masalah – mainkan Fortz di Poki untuk mengakhiri pertengkaran antara Anda dan teman! Kontrol: Pemain 1: W, A, D - Bergerak (tanah) W, S - Bidik (menara) D - Tembak S - Tempatkan blok (tanah) Pemain 2: Tombol panah atas, kiri, kanan - Bergerak (tanah) Tombol panah atas dan bawah - Bidik (turret) Tombol panah kiri - Tembak Tombol panah bawah - Tempatkan blok (tanah) Kiat dan trik: - Jangan lupa untuk mengisi ulang turret secara rutin – turret tidak akan menyala jika kosong! - Periksa fitur pemilihan level untuk pengaturan blok yang lebih menarik. Tentang pencipta: Fortz dipersembahkan oleh Colin Lane Games, yang berbasis di Stockholm, Swedia. Colin Lane adalah perusahaan pengembangan tunggal yang juga menciptakan lagu-lagu hits seperti Dunkers, dunkers-2, Wrassling, Temple of Boom, dan Golf Zero.

