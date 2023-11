Doodle God: Good Old Times merupakan versi terbaru dari seri Doodle God. Dalam versi ini Anda menjelajahi sejarah umat manusia. Campurkan elemen Anda dan buat kastil, ksatria, dan pasukan lengkap! Bisakah kamu menggabungkan setiap elemen di Doodle God: Good Old Times? Cara bermain: Gabungkan elemen dalam kombinasi berbeda untuk membuat elemen baru, dan memajukan seluruh dunia! Tentang pembuatnya: Doodle God: Good Old Times dibuat oleh Joybits. Mereka terkenal dengan seri Doodle God!

Situs web: poki.com

