Breaking the Bank adalah angsuran pertama dari seri game populer Henry Stickmin. Bantu Henry Stickmin membobol bank yang terletak di tengah gurun. Pilih salah satu keputusan berisiko dan saksikan kisah selanjutnya terungkap. Anda dapat menggali terowongan, menggunakan bahan peledak, mengebor dengan laser, menghancurkan dengan bola perusak, menggunakan teleporter, atau bahkan menyamar! Pastikan untuk memainkan Breaking the Bank beberapa kali untuk mendapatkan semua akhir cerita. Anda dapat menemukan semua permainan Henry Stickman di Poki untuk dimainkan secara online gratis sekarang. Gunakan tombol kiri mouse untuk berinteraksi dengan objek. Breaking the Bank diciptakan oleh Puffballs United. Mainkan game Henry Stickmin legendaris lainnya di Poki: Lolos dari Penjara, Mencuri Berlian, Menyusup ke Pesawat, dan Kabur dari Kompleks

Situs web: poki.com

Penafian: WebCatalog tidak berafiliasi, berasosiasi, diotorisasi, didukung oleh atau dengan cara apa pun secara resmi berhubungan dengan Breaking the Bank. Semua produk, logo, dan merek adalah hak kekayaan masing-masing pemiliknya.