4th and Goal 2023 adalah permainan American Football di mana Anda adalah quarterback profesional yang memimpin tim Anda menuju kemenangan. Dalam entri terbaru dari seri tercinta ini, ada tim, strategi, dan pengaturan tim baru di buku pedoman Anda. Sebagai Quarterback tim sepak bola Anda, Anda perlu melakukan panggilan untuk mencetak touchdown dan mengubahnya. Pilih permainan Anda dari buku pedoman dengan bijak, sehingga Anda dapat membuka blokir pemain lain untuk mencoba mencetak gol, dan menjadikannya sebagai upaya tim! Buat Big Hits, cetak gol, dan pilih permainan yang dibuat oleh pemain sepak bola saat ini dan mantan pemain sekolah menengah atas, perguruan tinggi, dan profesional! Pilih gerakan-gerakan yang berbeda dari buku pedoman untuk menyiapkan permainan passing yang bagus, atau coba ambil jarak beberapa meter untuk diri Anda sendiri dan buat permainan lainnya. Bersaing dalam satu pertandingan Kejuaraan, bertarung melalui Turnamen Playoff, dan bersiap untuk Super Bowl berikutnya di peringkat ke-4 dan Sasaran 2023! Jadilah Quarterback tim sepak bola Anda dan lakukan upaya untuk mencetak touchdown dan mengonversinya. Pilih gerakan berbeda dari buku pedoman untuk menyiapkan permainan passing yang indah, atau coba ambil jarak beberapa meter untuk diri Anda sendiri dan siapkan permainan lainnya. Bergerak - Tombol panahPass/Play - A/S/DBoost - WSnap ball - SpacebarNavigasi menu - Mouse4th dan Sasaran 2023 diciptakan oleh Glowmonkey. Mainkan permainan olahraga lainnya di Poki: Linebacker Alley, Linebacker Alley 2, 4th-and-goal-2013, 4th-and-goal-2014, 4th and Goal 2018, 4th and Goal 2019, 4th and Goal 2020, dan 4th and Goal 2021, dan ke-4 dan Sasaran 2022! 4th and goal adalah frasa dalam sepak bola yang menunjukkan bahwa jarak antara garis scrimmage dan zona akhir kurang dari sepuluh yard, artinya tim berada beberapa yard lagi untuk mencapai touchdown. Jika sebuah tim berada pada posisi ke-4, ini berarti mereka mengincar touchdown. Anda dapat memainkan posisi ke-4 dan Goal 2023 secara gratis di Poki. 4th dan Goal 2023 dapat dimainkan di komputer dan perangkat seluler Anda seperti ponsel dan tablet.

Situs web: poki.com

