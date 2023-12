Game of Sultans adalah permainan peran yang dikembangkan oleh Mechanist Internet Technologies Co., Ltd. Anda bertanggung jawab selama masa kejayaan Kekaisaran Ottoman. Anda berada di kursi pengemudi sebagai Sultan atau Sultanah jika Anda masuk dengan mengenakan pakaian mewah. Ikut serta dalam pertemuan yang mengasyikkan dan penuh gairah, awasi Kekaisaran Anda dengan bantuan Wazir bijak, dan besarkan Hewan Peliharaan dan Ahli Waris Anda dalam pelayanan Imperium! Kandang hewan peliharaan pengadilan sekarang dibuka! Bermainlah dengan hewan peliharaan setia Anda dan kirimkan mereka ke alam terbuka! Jika Anda memperlakukan mereka dengan baik, orang yang paling berani akan berdiri di sisi Anda dan membela kekaisaran! Orang-orang paling menarik di dunia datang menemui Anda, tapi siapa yang akan memenangkan hati Anda? Tulis kisah cintamu setelah memilih jodohmu! Apa yang lebih baik daripada melestarikan warisan Anda dan mendorong kesuksesan anak-anak Anda? Ketika mereka sudah cukup umur, nikahkan mereka dengan ahli waris teman Anda untuk membentuk ikatan yang kuat! Mainkan Game of Sultans online di PC atau ponsel tanpa mengunduh. Gunakan browser web untuk memainkan game Android. Mulai bermain game online gratis di now.gg.

Situs web: now.gg

Penafian: WebCatalog tidak berafiliasi, berasosiasi, diotorisasi, didukung oleh atau dengan cara apa pun secara resmi berhubungan dengan Game of Sultans. Semua produk, logo, dan merek adalah hak kekayaan masing-masing pemiliknya.