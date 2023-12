D&D Beyond (DDB) adalah perangkat digital resmi dan pendamping game untuk Dungeons & Dragons edisi kelima. DDB menghosting versi online dari buku resmi Dungeons & Dragons edisi kelima, termasuk buku peraturan, petualangan, dan suplemen lainnya; ia juga menyediakan alat digital seperti pembuat karakter dan lembar karakter digital, daftar monster dan mantra yang dapat diurutkan dan difilter, pembuat pertemuan, dan ekstensi Twitch overlay interaktif. Selain konten D&D resmi, ini juga menyediakan kemampuan untuk membuat dan menambahkan konten homebrew khusus. D&D Beyond juga menerbitkan konten video, streaming, dan artikel asli secara berkala, termasuk wawancara dengan staf Dungeons & Dragons, pratinjau dan ikatan konten, serta pembaruan pengembangan mingguan. D&D Beyond sebelumnya dioperasikan oleh Curse LLC, anak perusahaan Twitch. Namun, pada 12 Desember 2018, Fandom, Inc. mengumumkan bahwa mereka telah mengakuisisi semua aset media Curse, termasuk D&D Beyond.

Situs web: dndbeyond.com

