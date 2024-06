Mainkan permainan favorit Anda CATAN kapan saja dan di mana saja: permainan papan asli, permainan kartu, ekspansi, dan 'CATAN – Rise of the Inkas', semuanya dalam satu aplikasi! Setelah perjalanan panjang yang penuh kesulitan, kapal Anda akhirnya mencapai pantai pulau yang belum dipetakan. Namun, penjelajah lain juga telah mendarat di Catan: Perlombaan untuk menetap di pulau tersebut telah dimulai! Bangun jalan dan kota, berdagang dengan terampil, dan jadilah Tuan atau Nyonya Catan! Lakukan perjalanan ke alam semesta Catan, dan berkompetisi dalam duel seru melawan pemain dari seluruh dunia. Permainan papan klasik dan permainan kartu Catan menghadirkan sensasi meja nyata di layar Anda! Mainkan dengan akun Catan Universe Anda di perangkat pilihan Anda: Anda dapat menggunakan login Anda di berbagai platform desktop dan seluler! Menjadi bagian dari komunitas besar Catan di seluruh dunia, dan bersaing dengan pemain dari seluruh dunia, dan di semua platform yang didukung. Permainan papan: Mainkan permainan papan dasar dalam mode multipemain! Bergabunglah dengan dua teman Anda untuk maksimal tiga pemain dan hadapi semua tantangan di “Arrival on Catan”. Jadikan segalanya lebih menarik dengan membuka Basegame lengkap; perluasan “Cities & Knights” dan “Seafarers”, masing-masing hingga enam pemain. Paket skenario khusus yang berisi skenario “Enchanted Land” dan “The Great Canal” menambah lebih banyak variasi pada permainan Anda. Edisi game 'Rise of the Inkas' adalah tantangan menarik lainnya bagi Anda, karena pemukiman Anda akan hancur di masa kejayaannya. Hutan menelan tanda-tanda peradaban manusia, dan lawan Anda memanfaatkan kesempatan mereka untuk membangun pemukiman di lokasi yang mereka dambakan. Permainan kartu: Mainkan permainan pengantar permainan kartu 2 pemain populer “Catan – The Duel” online gratis atau kuasai “Arrival on Catan” gratis, untuk membuka kunci mode pemain tunggal melawan AI secara permanen. Dapatkan permainan kartu lengkap sebagai pembelian dalam game untuk memainkan tiga set tema berbeda melawan teman, teman penggemar lain, atau lawan AI berbeda dan benamkan diri Anda dalam kehidupan sibuk di Catan. Fitur: - Berdagang – membangun – menetap – Menjadi Penguasa Catan! - Mainkan di semua perangkat Anda dengan satu akun. - Setia dengan versi asli permainan papan “Catan”, serta permainan kartu “Catan – The Duel” (alias “Rivals for Catan”) - Rancang avatar Anda sendiri. - Mengobrol dengan pemain lain dan membentuk guild. - Berpartisipasilah dalam musim dan menangkan hadiah luar biasa. - Mainkan untuk mendapatkan banyak pencapaian dan membuka hadiah. - Dapatkan ekspansi tambahan dan mode bermain sebagai pembelian dalam game. - Memulai dengan sangat mudah dengan tutorial komprehensif. Konten gratis untuk dimainkan: - Pertandingan gratis permainan dasar melawan dua pemain manusia lainnya - Game perkenalan pertandingan gratis Catan – Duel melawan pemain manusia - “Kedatangan di Catan”: Kuasai tantangan di semua area permainan untuk mendapatkan lebih banyak matahari Catan merah. - Anda dapat menggunakan Catan suns untuk bermain melawan komputer. Matahari kuningmu terisi ulang dengan sendirinya.

Situs web: catanuniverse.com

