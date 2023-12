Tingkatkan pengalaman Anda dengan app desktop untuk Zenkit To Do di WebCatalog untuk Mac, Windows, Linux.

Zenkit To Do adalah aplikasi manajemen tugas super sederhana untuk membantu Anda bekerja secara produktif dan berkolaborasi dengan siapa pun. Ini memungkinkan Anda mengatur tugas, daftar belanja, rapat, acara, perjalanan, ide, catatan, tempat, dan apa pun yang penting bagi Anda. Anda dapat membuat daftar dan berbagi tugas dengan anggota tim, keluarga, dan teman Anda. To Do menyinkronkan segala sesuatu di antara semua perangkat Anda sehingga Anda dapat mengakses daftar Anda di mana pun Anda berada, bahkan saat offline.

Situs web: zenkit.com

