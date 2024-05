WhoIsHostingThis.com adalah alat webmaster yang memungkinkan Anda menemukan host web mana yang digunakan situs web mana pun. Sebagian besar alat webmaster kesulitan menjawab satu pertanyaan sederhana ini: siapa sebenarnya yang menghosting situs web? Misalnya, NetCraft.com mungkin memberi Anda kesan bahwa HostGator.com dihosting oleh The Planet. Jelas bukan - ini dihosting oleh HostGator! -tetapi mereka menyewa ruang di pusat data The Planet. Mengetahui host web sebenarnya sangat berharga jika Anda perlu menyampaikan keluhan DMCA, surat pencemaran nama baik, atau melaporkan serangan DDoS sebagai hal yang mendesak. WhoIsHostingThis.com menggunakan berbagai sumber data untuk memberikan hasil yang lebih akurat, serta memberikan ulasan merek hosting web, alat perbandingan hosting, dan layanan penghapusan DMCA. Alat ini telah ditampilkan di New York Times, LifeHacker dan Download Squad. Ini juga digunakan oleh pemerintah Inggris dan Asosiasi Kepala Polisi di Inggris untuk melacak host situs web.

