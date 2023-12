Udemy, Inc. adalah platform pembelajaran online Amerika yang ditujukan untuk orang dewasa dan pelajar profesional. Didirikan pada Mei 2010 oleh Eren Bali, Gagan Biyani, dan Oktay Caglar. Pada Januari 2020, platform ini memiliki lebih dari 35 juta siswa dan 57.000 instruktur yang mengajar kursus dalam lebih dari 65 bahasa. Ada lebih dari 400 juta pendaftaran kursus. Siswa dan instruktur berasal dari 180+ negara dan 2/3 siswa berada di luar AS. Siswa mengambil kursus sebagian besar sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan yang berhubungan dengan pekerjaan. Beberapa kursus menghasilkan kredit terhadap sertifikasi teknis. Udemy telah melakukan upaya khusus untuk menarik pelatih perusahaan yang ingin membuat kursus bagi karyawan perusahaannya. Pada tahun 2020, terdapat lebih dari 130.000 kursus di situs web ini. Kantor pusat Udemy berlokasi di San Francisco, CA dengan kantor di Denver, CO; Dublin, yaitu; Ankara, TR; Sao Paulo, Brasil; dan Gurgaon, IN.

Situs web: udemy.com

