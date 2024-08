Aplikasi Pencatatan - App Paling Populer - Bahrain

Google Keep

google.com

Google Keep adalah layanan pencatatan yang dikembangkan oleh Google. Diluncurkan pada tanggal 20 Maret 2013, Google Keep tersedia di web, dan memiliki aplikasi seluler untuk sistem operasi seluler Android dan iOS. Keep menawarkan berbagai alat untuk membuat catatan, termasuk teks, daftar, gambar, da...