Perangkat Lunak Otomasi Pemasaran - App Paling Populer - Swedia

Teknologi akan selalu berkembang, namun keterlibatan tidak lekang oleh waktu. Pelanggan yang terlibat menghasilkan lebih banyak pendapatan dan sering kali menjadi pendukung Anda. Di Right On Interactive, kami telah melihat keberlanjutan pertumbuhan yang menguntungkan... Tampilkan Lebih Banyak ketika pemasar memandang keterlibatan sebagai sebuah perjalanan, bukan sekadar kampanye. Oleh karena itu, kami merancang perangkat lunak untuk mengotomatiskan konsep Pemasaran Siklus Hidup Pelanggan, memberikan visibilitas tentang siapa yang paling cocok dan paling terlibat dalam sebuah organisasi di setiap tahap perjalanan pelanggan — mulai dari calon pelanggan hingga penggemar setia. Solusi berbasis cloud kami memetakan seluruh pengalaman merek pelanggan, mulai dari pengiriman pesan hingga penggunaan produk. Pemasar dan tim penjualan dapat mengetahui secara pasti posisi calon pelanggan atau pelanggan dalam hubungannya dengan suatu merek, dan cara terbaik untuk mendekati mereka guna memaksimalkan nilai seumur hidup. Di Right On Interactive, kami percaya dalam menarik dan memperoleh pelanggan yang paling sesuai seumur hidup.