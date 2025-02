Perangkat Lunak Deteksi dan Respons Terkelola (MDR). - App Paling Populer - Sint Maarten

Deepwatch

Deepwatch® adalah platform keamanan terkelola terkemuka untuk perusahaan yang berketahanan siber. Platform Keamanan Terkelola Deepwatch dan pakar keamanan memberi perusahaan ketahanan siber 24x7x365, deteksi cepat, peringatan dengan ketelitian tinggi, pengurangan kesalahan positif, dan tindakan otomatis. Kami beroperasi sebagai perpanjangan tangan tim keamanan siber dengan memberikan keahlian keamanan tak tertandingi, visibilitas tak tertandingi di seluruh permukaan serangan Anda, respons presisi terhadap ancaman, dan laba atas investasi keamanan Anda yang terbaik. Platform Keamanan Terkelola Deepwatch dipercaya oleh banyak merek terkemuka dunia untuk meningkatkan postur keamanan, ketahanan siber, dan ketenangan pikiran. Deepwatch adalah: - Splunk AMER Marketing Partner of the Year 2023 - Pemenang CRN Tech Innovators 2023 - Great Place to Work® Certified 2020-2023 - Pengusaha Startup Terbaik Forbes 2023 - Investasi Ekuitas dan Pembiayaan Strategis dari Springcoast Capital Partners, Splunk Ventures, dan Vista Credit Mitra: $180 juta pada tahun 2023 - Perusahaan portofolio Goldman Sachs: $53 juta Investasi Seri B 2020 Apa yang Kami Lakukan Platform Keamanan Terkelola Deepwatch menggabungkan kemampuan deteksi dan respons ancaman paling komprehensif dan canggih yang didukung oleh pakar keamanan. Pakar Deepwatch mencakup Pasukan Deepwatch untuk pemantauan dan dukungan sepanjang waktu serta tim Deepwatch ATI (Adversary Tactics and Intelligence) kami yang terus mencari taktik permusuhan dan intelijen ancaman yang dapat ditindaklanjuti. Dengan platform kami, Anda mendapatkan nilai lebih dari alat yang Anda miliki, meningkatkan visibilitas di seluruh permukaan serangan Anda, mengurangi volume peringatan dan positif palsu, serta terus meningkatkan postur keamanan untuk memaksimalkan ketahanan siber Anda.