Situs Pencarian Kerja - App Paling Populer - Rusia

Indeed

indeed.com

Indeed adalah mesin pencari lowongan kerja Amerika di seluruh dunia yang diluncurkan pada bulan November 2004. Ini adalah anak perusahaan dari Recruit Co. Ltd. Jepang dan berkantor pusat di Austin, Texas dan Stamford, Connecticut dengan kantor tambahan di seluruh dunia. Sebagai mesin pencari satu topik, ini juga merupakan contoh pencarian vertikal. Indeed saat ini tersedia di lebih dari 60 negara dan 28 bahasa. Pada bulan Oktober 2010, Indeed.com melewati Monster.com untuk menjadi situs web pekerjaan dengan lalu lintas tertinggi di Amerika Serikat. Situs ini mengumpulkan daftar pekerjaan dari ribuan situs web, termasuk papan pekerjaan, firma kepegawaian, asosiasi, dan halaman karier perusahaan. Mereka menghasilkan pendapatan dengan menjual postingan pekerjaan premium dan fitur resume kepada pemberi kerja dan perusahaan yang mempekerjakan. Pada tahun 2011, Indeed mulai mengizinkan pencari kerja untuk melamar pekerjaan secara langsung di situs Indeed dan menawarkan pengeposan dan penyimpanan resume.