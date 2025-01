Perangkat Lunak Manajemen Deskripsi Pekerjaan - App Paling Populer - Qatar

HigherMe

higherme.com

HigherMe memudahkan untuk menemukan, menyaring, mewawancarai, dan menerima karyawan dari mana saja dan di perangkat apa pun. Kurangi waktu dan biaya perekrutan Anda dengan alat dan teknologi untuk meninjau pelamar dengan cepat, menjadwalkan wawancara, mengelola semua postingan papan pekerjaan Anda, dan menyelesaikan dokumen karyawan baru. HigherMe dibuat untuk bisnis yang mempekerjakan pekerja per jam seperti restoran dan ritel. Rekrut saat bepergian dengan pengeposan ulang papan pekerjaan otomatis, sistem pelacakan pelamar yang mengutamakan seluler, teknologi Text-To-Apply, penjadwalan wawancara sekali klik, surat lamaran video, halaman karier bermerek, lamaran khusus, dan dokumen berbasis cloud. Daftar hari ini untuk menghemat enam jam per karyawan, mengurangi ketidakhadiran wawancara sebesar 67%, dan menghemat hingga $3.600 USD per tahun.