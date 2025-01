Perangkat Lunak Penjadwalan Wawancara - App Paling Populer - Qatar

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now adalah satu-satunya rangkaian SDM berbasis cloud lengkap yang beradaptasi dengan cara Anda bekerja. Dibangun pada satu database, ADP Workforce Now menampilkan Manajemen Sumber Daya Manusia, Penggajian, Tunjangan, Manajemen Bakat, Manajemen Waktu & Tenaga Kerja, Pembelajaran dan Analisis, serta kemampuan Kembali ke Kantor. Mengelola karyawan Anda tidak pernah semudah ini. ADP Workforce Now membekali Anda dengan alat tidak hanya untuk melacak informasi SDM, namun juga membantu Anda mengelola tenaga kerja dan membuat keputusan berdasarkan data. Dan seiring pertumbuhan Anda, Anda dapat menambahkan fungsionalitas yang Anda perlukan. Berdayakan seluruh tingkat organisasi Anda dengan alat dan kemampuan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman menarik bagi para pemimpin bisnis, manajer, dan pekerja. • All-in-one: Platform SDM yang dapat dikonfigurasi untuk mengelola semua fungsi manajemen sumber daya manusia Anda secara efisien — penggajian, SDM, waktu, bakat, dan tunjangan — dalam satu database. • Kepatuhan yang Percaya Diri: Keamanan kami yang terdepan di industri menjaga data Anda tetap aman, sementara keahlian dan solusi kepatuhan kami yang mendalam membantu Anda melindungi bisnis Anda. • Kemudahan penggunaan: Fitur-fitur inovatif dan mudah digunakan di ujung jari Anda, memudahkan Anda bekerja sesuai kebutuhan Anda sekaligus memberikan pengalaman yang lebih baik bagi tenaga kerja Anda. • Wawasan dalam alur kerja: Ambil keputusan dengan percaya diri, diinformasikan oleh wawasan dari database tenaga kerja terkaya dan terkuat dalam bisnis ini. • Ekosistem yang terintegrasi dan terhubung: Perluas kemampuan manajemen sumber daya manusia Anda dengan ekosistem SDM terbesar yang terintegrasi dengan mudah dan aman dengan solusi pihak ketiga terkemuka. Terhubung dengan mudah dengan mitra penting seperti akuntan, pialang, dan penyedia keuangan. DAFTAR GAJI. Hemat waktu dan kurangi kesalahan dengan rangkaian lengkap yang dirancang khusus untuk membantu Anda menjalankan bisnis dan memenuhi kebutuhan kepatuhan Anda.