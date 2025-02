Layanan Pesan Instan - App Paling Populer - Togo

Skype

skype.com

Skype adalah aplikasi telekomunikasi yang berspesialisasi dalam menyediakan obrolan video dan panggilan suara antara komputer, tablet, perangkat seluler, konsol Xbox One, dan jam tangan pintar melalui internet. Skype juga menyediakan layanan pesan instan. Pengguna dapat mengirimkan teks, video, audio, dan gambar. Skype memungkinkan panggilan konferensi video. Pada akhir 2010, ada lebih dari 660 juta pengguna di seluruh dunia, dengan lebih dari 300 juta diperkirakan aktif setiap bulan pada Agustus 2015. Pada satu titik pada bulan Februari 2012, ada 34 juta pengguna secara online di Skype.in Maret 2020, Skype adalah Digunakan oleh 100 juta orang setiap bulan dan oleh 40 juta orang setiap hari. Itu adalah peningkatan 70% dalam jumlah pengguna harian dari bulan sebelumnya, karena pandemi Covid-19. Pertama yang dirilis pada Agustus 2003, Skype diciptakan oleh Swedia Niklas Zennström dan Dane Janus Friis, bekerja sama dengan AHTI Heinla , Priit Kasesalu, Jaan Tallinn, dan Toivo Annus, Estonia yang mengembangkan backend peer-to-peer yang juga digunakan di Aplikasi Berbagi Musik Kazaa. Pada bulan September 2005, eBay mengakuisisi Skype seharga $ 2,6 miliar. Pada bulan September 2009, Silver Lake, Andreessen Horowitz, dan Dewan Investasi Rencana Pensiun Kanada mengumumkan akuisisi 65% dari Skype untuk $ 1,9 miliar dari eBay, yang dikaitkan dengan perusahaan nilai pasar $ 2,92 miliar. Microsoft membeli Skype pada Mei 2011 seharga $ 8,5 miliar. Markas divisi Skype berada di Luksemburg, tetapi sebagian besar tim pengembangan dan 44% dari semua karyawan divisi masih terletak di Tallinn dan Tartu, Estonia.skype memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi melalui internet dengan suara, menggunakan mikrofon, dengan video menggunakan a Webcam, dan dengan pesan instan. Skype mengimplementasikan model bisnis freemium dengan panggilan skype-to-skype gratis, sementara panggilan ke telepon rumah dan ponsel (melalui jaringan telepon tradisional) dibebankan melalui sistem akun pengguna berbasis debit yang disebut Skype Credit. Beberapa administrator jaringan telah melarang Skype tentang jaringan perusahaan, pemerintah, rumah, dan pendidikan, mengutip alasan seperti penggunaan sumber daya yang tidak pantas, penggunaan bandwidth yang berlebihan, dan masalah keamanan. Skype awalnya menampilkan sistem peer-to-peer dan klien hibrida. Skype has been powered entirely by Microsoft-operated supernodes since May 2012. The 2013 mass surveillance disclosures revealed that Microsoft had granted intelligence agencies unfettered access to supernodes and Skype communication content.Throughout 2016 and 2017, Microsoft redesigned its Skype clients in a way that transitioned Skype dari layanan peer-to-peer ke layanan Azure terpusat dan menyesuaikan antarmuka pengguna Aplikasi untuk membuat pesan berbasis teks lebih menonjol daripada panggilan suara. Skype untuk Windows, iOS, Android, Mac dan Linux menerima perombakan yang signifikan dan terlihat.