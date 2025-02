Pembayaran Cicilan dan Software Beli Sekarang Bayar Nanti (BNPL). - App Paling Populer - Somalia

GoCardless

gocardless.com

GoCardless memiliki misi untuk menjadi jaringan pembayaran bank dunia. Membebaskan masyarakat dan bisnis dari rasa frustrasi dan biaya akibat metode pembayaran yang ketinggalan jaman, dengan solusi pembayaran bank langsung yang sederhana dan aman. Kumpulkan pembayaran instan dan satu kali saja. Atau pembayaran berulang otomatis. Dan gunakan add-on kami untuk memulihkan pembayaran yang gagal secara otomatis (rata-rata memulihkan 70%), dan melawan penipuan tanpa mengorbankan pengalaman pembayaran pelanggan Anda. Dengan GoCardless Anda menghemat waktu dan uang, memenangkan dan mempertahankan lebih banyak pelanggan, menerima pembayaran tepat waktu, dan mengurangi stres. Lebih dari 75.000 bisnis di seluruh dunia mempercayai kami untuk mendukung pembayaran mereka, termasuk perusahaan global seperti DocuSign, Carrefour, Dewan Pengungsi Norwegia, Trip Advisor, Aon, Survey Monkey, dan UNHCR. Kami memungkinkan mereka mengumpulkan pembayaran dari 30+ negara, memproses lebih dari $30 miliar setiap tahunnya. Dan produk kami fleksibel sesuai keinginan Anda – baik Anda ingin menggunakannya sendiri dengan dasbor online kami yang mudah digunakan, terhubung dengan salah satu dari 350+ sistem yang mungkin sudah Anda gunakan untuk menjalankan bisnis, atau membangun integrasi khusus Anda sendiri dengan API kami. Kami telah menjalankan misi ini sejak tahun 2011, dan sekarang memiliki tim luar biasa yang terdiri dari 700+ pakar pembayaran di Inggris, AS, Prancis, dan Australia. Faktanya, Anda mungkin pernah mendengar tentang kami sebelumnya – kami telah diliput oleh BBC, Financial Times, TechCrunch, Wall Street Journal, Les Echos, Börsen Zeitung, Australian Financial Review, dan ratusan lainnya. Ingin mempelajari lebih lanjut? Kunjungi gocardless.com