Platform Pemasaran Influencer - App Paling Populer - Ukraina

Lefty

lefty.io

Lefty adalah platform pemasaran influencer ujung ke ujung yang dibangun untuk merek gaya hidup terkemuka. Lefty membantu merek & agensi mengelola program influencer dengan kinerja terbaik: penemuan & kualifikasi bakat, manajemen hubungan, pelaporan kampanye otomatis, pengukuran kinerja, dan tolok ukur kompetitif. Lefty adalah bagian dari grup The Independents. The Independents adalah grup pemasaran dan komunikasi global untuk para pemimpin industri di bidang kemewahan dan gaya hidup. Dibentuk melalui kombinasi Karla Otto, K2, The Qode, Lefty dan Bureau Betak. Kantor: Paris, London, Milan, Munich, New York, Los Angeles, Tokyo, Hong Kong, Shanghai, Beijing, Seoul, Dubai Informasi lebih lanjut di https://www.lefty.io.