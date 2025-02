Platform AR Industri - App Paling Populer - Slovenia

Help Lightning

helplightning.com

Help Lightning adalah perusahaan perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) B2B yang berspesialisasi dalam bantuan jarak jauh. Ini menyediakan layanan kolaborasi video generasi berikutnya yang memungkinkan para ahli perusahaan untuk bekerja berdampingan secara virtual dengan siapa pun yang membutuhkan bantuan, di mana pun di dunia. Solusi berbasis cloud perusahaan menerapkan fitur augmented reality, termasuk penggabungan dua aliran video dan penggunaan anotasi 3D untuk meningkatkan komunikasi real-time dan memecahkan masalah sulit. Help Lightning digunakan untuk instalasi, inspeksi, pelatihan, servis, dan perbaikan peralatan dan produk yang kompleks. Dengan Help Lightning, pelanggan langsung melihat peningkatan kinerja termasuk peningkatan tingkat perbaikan pertama kali, jumlah truk yang lebih sedikit, peningkatan kapasitas tenaga kerja, dan peningkatan kepuasan pelanggan akhir sekaligus meningkatkan pendapatan dan margin layanan.