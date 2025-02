Perangkat Lunak Verifikasi Identitas - App Paling Populer - Turkmenistan

Token of Trust

Laporan Reputasi Konsumen Token of Trust® adalah cara termudah bagi konsumen untuk membuktikan identitas mereka kepada bisnis dan orang lain. Bisnis dapat menggunakan Platform Identitas Token of Trust untuk menyaring konsumen selama orientasi akun, saat checkout, atau kapan saja berdasarkan permintaan. Apakah bisnis Anda perlu memverifikasi usia pelanggan? Lokasi? Identitas? Jangan khawatir — itulah spesialisasi kami. Dengan alur kerja Token of Trust yang dapat dikonfigurasi, Bisnis dapat menentukan karakteristik identitas konsumen yang penting untuk ditangkap dan diverifikasi — kemudian, menetapkan aturan tentang cara menangani proses persetujuan secara otomatis.