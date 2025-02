Perangkat Lunak Manajemen Ide - App Paling Populer - Tunisia

MeisterTask

meistertask.com

MeisterTask adalah tugas dan alat manajemen proyek berbasis web yang sempurna untuk manajemen proyek yang gesit. Antarmuka yang dirancang dengan indah, fungsi intuitif, dan integrasi yang mulus dengan alat lain menjadikannya pilihan logis untuk tim proyek. MeisterTask menawarkan paket dasar gratis (hingga 3 proyek), dengan langganan berbayar mulai dari € 12,50 per pengguna per bulan. Bersamaan dengan papan proyek bergaya Kanban yang dapat disesuaikan, MeisterTask menawarkan banyak fitur kuat yang dirancang untuk merampingkan pekerjaan proyek. Beban kerja dapat dikelola dengan Timeline: Tinjauan Gantt-Style dari tugas-tugas yang menunjukkan kemacetan dan membuat proyek tetap mengalir dengan lancar. Pengguna dapat mengatur otomatisasi untuk mempercepat pekerjaan manual atau menyelesaikan tugas spesifik secara otomatis. MeisterTask adalah bagian dari Meister Suite, sekelompok produk untuk manajemen alur kerja yang sempurna. Dari Ideation in the Mind Mapping Tool, MindMeister, hingga dokumentasi online di MeisterNote, setiap anggota tim membuka alat yang kuat yang mendorong proyek setiap langkah.