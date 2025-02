Perangkat Lunak Meja Bantuan - App Paling Populer - Slovenia

Dixa

Dixa memungkinkan perusahaan untuk memberikan layanan pelanggan sebagaimana mestinya. Dixa membantu pemimpin layanan pelanggan menciptakan pengalaman mudah bagi pelanggan dan tim yang membuka loyalitas. Dixa memberi tim satu pandangan terpadu tentang semua percakapan, kemudahan bagi pelanggan untuk menjangkau saluran pilihan mereka, dan para pemimpin wawasan untuk terus meningkatkan pengalaman layanan. Platform Layanan Pelanggan Percakapan Dixa menggabungkan AI yang kuat dengan sentuhan manusia untuk memberikan pengalaman layanan yang sangat personal dan berkembang seiring pertumbuhan bisnis Anda. Tim dan pelanggan mereka mendapatkan keuntungan dari kepuasan yang lebih besar sementara otomatisasi membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan, yang pada akhirnya memberikan nilai bisnis yang nyata. Tim sukses pelanggan Dixa yang berdedikasi memastikan Anda siap bekerja dengan cepat dan bermitra dengan Anda dalam perjalanan Anda untuk mencapai apa yang disebut Dixa sebagai Persahabatan Pelanggan. Dixa mendukung lebih dari 30 juta percakapan setiap tahun dan dipercaya oleh merek terkemuka seperti Interflora, On, Wise, Deezer, Rapha, Too Good to Go, Hello Print, dan Wistia. Pelajari lebih lanjut dengan mengunjungi dixa.com. Dengan fitur pengenalan pelanggan, Dixa memungkinkan untuk mengetahui pelanggan Anda begitu mereka menghubungi. Dixa melakukan ini dengan menampilkan riwayat percakapan setiap pelanggan dengan bisnis Anda secara timeline serta riwayat pesanan mereka secara instan. Hal ini memastikan tim memiliki informasi yang mereka perlukan untuk menyelesaikan pertanyaan pelanggan dengan lebih cepat sekaligus memberikan dukungan yang lebih personal. Penetapan harga yang fleksibel dan skalabilitas global memungkinkan Anda hanya membayar sesuai kebutuhan dan meningkatkan atau menurunkan skala tanpa biaya atau upaya tambahan. Semua jenis percakapan (telepon, email, obrolan, Facebook Messenger, Instagram, Twitter, dan WhatsApp) ditempatkan ke dalam antrean dan secara otomatis dialihkan ke agen yang sesuai sementara data percakapan diterjemahkan ke dalam analisis waktu nyata. Fitur Dixa mencakup VoIP, IVR, panggilan balik, klik untuk menelepon, perekaman panggilan, otomatisasi, respons cepat, widget obrolan yang dapat disesuaikan, pelaporan real-time dan historis, serta perutean lanjutan. Antarmuka Dixa yang ramah pengguna dan pengaturan yang mudah dibuat untuk meningkatkan pengalaman agen dan memungkinkan tim untuk fokus pada pelanggan dan bukan pada perangkat lunak. Dibangun untuk pusat panggilan masuk, pusat kontak multisaluran, dan usaha kecil di seluruh dunia, Dixa memberi agen alat untuk memberikan layanan pelanggan yang luar biasa sehingga menghasilkan ikatan yang lebih kuat antara merek dan pelanggan.