Platform Ketenagakerjaan Global (GEP) - App Paling Populer

Velocity Global mempercepat masa depan pekerjaan di luar batas negara. Platform kerja globalnya menyederhanakan pengalaman pemberi kerja dan talenta untuk bekerja dengan siapa pun, di mana pun, dan dengan cara apa pun. Pengusaha dan talenta terlibat hanya dengan satu klik melalui teknologi manajemen tenaga kerja berbasis cloud yang dimilikinya, didukung oleh keahlian yang dipersonalisasi dan skala global yang tak tertandingi. Sebagai Employer of Record global terbesar (juga dikenal sebagai PEO Internasional) di 185 negara dan seluruh 50 Amerika Serikat, lebih dari 1.000 merek mengandalkan Velocity Global untuk membangun tim global tanpa biaya atau kerumitan dalam mendirikan badan hukum asing atau pendaftaran negara. Perusahaan ini menawarkan layanan tambahan termasuk Kepatuhan Kontraktor Independen untuk menilai tenaga kerja, dan Agent of Record (AoR) untuk menyederhanakan pembayaran kepada kontraktor. Velocity Global dinobatkan sebagai “Leader” dalam layanan Global Employer of Record oleh firma analis terkemuka NelsonHall. Didirikan pada tahun 2014, perusahaan ini memiliki ratusan karyawan di enam benua.