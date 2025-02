Perangkat Lunak Manajemen Pengangkutan - App Paling Populer - Chad

cargo.one

cargo.one menghubungkan perusahaan ekspedisi dengan maskapai penerbangan dan agen ekspedisi lainnya dalam satu platform, memungkinkan mereka mengutip pengiriman dalam hitungan menit, bukan jam, dan memenangkan lebih banyak bisnis. Dengan cargo.one, perusahaan ekspedisi dapat langsung membandingkan tarif pengiriman barang melalui udara dari lebih dari 100 maskapai penerbangan, mendapatkan biaya asal atau tujuan dari agen tepercaya di seluruh dunia untuk incoterm apa pun, dan dengan mudah membuat penawaran harga profesional untuk pelanggan mereka. Setelah kiriman dimenangkan, pengguna cargo.one cukup memesannya hanya dengan satu klik, segera mengamankan kapasitas dan tarif. Rangkaian produk kami juga mencakup Etalase digital, yang memungkinkan perusahaan ekspedisi untuk membuat harga jual mereka tersedia bagi mitra mereka dan memenangkan bisnis baru, analisis siap pakai untuk memahami mengapa penawaran harga menang atau kalah, metode integrasi TMS untuk menyederhanakan operasi, dan solusi khusus bagi perusahaan ekspedisi untuk mempercepat transformasi digital mereka. Lebih dari 20.000 perusahaan ekspedisi, termasuk 19 dari 20 perusahaan teratas global dan ribuan usaha kecil dan menengah, memilih cargo.one untuk mengutip dan memesan kargo udara mereka. Kemudahan penggunaan platform, data tarif yang andal, dan layanan pelanggan kelas dunia telah mendapatkan kepercayaan luas dan berbagai penghargaan selama bertahun-tahun. Diantaranya adalah penghargaan ‘International IT Systems Provider of the Year’ 2023, ‘Cargo Booking Platform of the Year’ dalam Payload Asia Awards 2023, dan ‘Information Technology for the air cargo industry’ dalam World Air Cargo Awards 2022 dan 2021. cargo.one adalah tempat pengiriman dimenangkan. Mulailah secara gratis hari ini.