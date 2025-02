Sistem Manajemen Freelancer - App Paling Populer - Sint Maarten

Field Nation

fieldnation.com

Field Nation adalah pasar tenaga kerja untuk layanan lapangan TI, yang menghubungkan perusahaan dan teknisi terampil untuk melakukan pekerjaan hebat di seluruh negeri. Platform kami memungkinkan tim pemberian layanan untuk mengidentifikasi dan bekerja dengan profesional independen yang sama pedulinya dengan hasil. Dengan Field Nation, perusahaan dapat membangun dan mengerahkan tenaga kerja tepercaya sesuai permintaan, dan teknisi dapat memilih pekerjaan yang selaras dengan minat, keahlian, dan jadwal mereka. Bangun cara yang lebih baik untuk bekerja. Bangun dengan Field Nation. TANTANGAN: Permintaan akan teknisi terampil berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan, tetapi pekerja tidak mencukupi. Perusahaan semakin lelah mengorbankan kendali dan membahayakan hubungan pelanggan mereka karena strategi talenta yang sudah ketinggalan zaman. Namun, ada orang-orang yang memiliki keterampilan dan minat terhadap layanan lapangan TI, yang masih berkomitmen pada profesinya, namun tidak sesuai dengan harapan Anda. Mereka menginginkan cara kerja yang baru—fleksibilitas, otonomi, dan kebebasan. Field Nation membantu para pemimpin dinas lapangan: MENINGKATKAN HASIL >> Terhubung langsung dengan teknisi yang mewakili merek Anda, dan pastikan pekerjaan mereka selesai sesuai spesifikasi Anda sebelum Anda mengklik 'Setujui'. + Pengurangan 40% dalam kunjungan kembali situs vs. pihak ketiga + Tingkat keberhasilan 98% pada pekerjaan yang diselesaikan melalui Field Nation RESPON DENGAN CEPAT >> Banyaknya dan mendalamnya teknisi terampil di pasar Field Nation memungkinkan Anda mengatakan “ya” kepada pelanggan, karena mengetahui bahwa Anda dapat dengan cepat meningkatkan skalanya untuk memenuhi permintaan. + Teknisi sumber dan pengiriman bekerja hingga 80% lebih cepat dibandingkan pihak ketiga + Waktu rata-rata 12 menit untuk permintaan pertama di kota-kota besar + WO diselesaikan dalam 29 ribu+ kode pos di seluruh AS. + 1 juta WO diselesaikan setiap tahun di 425 ribu lokasi + Teknisi terampil dengan pengalaman di 20+ jenis layanan MENGURANGI BIAYA >> Hilangkan tumpukan margin pihak ketiga dan biaya tambahan sambil mempertahankan kendali atas tingkat pembayaran Anda. + Visibilitas terhadap harga pasar saat ini berdasarkan jenis pekerjaan dan geografi + Mewujudkan penghematan biaya tenaga kerja hingga 20% vs pihak ketiga dan penghematan biaya tenaga kerja hingga 30% vs W2