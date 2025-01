Perangkat Lunak Pelacakan Armada - App Paling Populer - Hungaria

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

Zeo adalah Perangkat Lunak Manajemen Armada yang dirancang khusus untuk Pemilik Armada. Pemilik Armada kini dapat Merencanakan, Mengoptimalkan, dan menetapkan rute yang lebih cepat kepada pengemudi mereka dengan mudah sesuai prioritas mereka. Zeo juga hadir di bawah aplikasi perangkat lunak manajemen pengiriman, perencanaan rute, dan manajemen transportasi terbaik. Apa yang Membedakan Perencana Rute Zeo? Pemilik Armada dapat menambahkan Pengemudi Massal dengan mengklik tombol dan melacak pengemudi mereka secara real-time. Pemilik Armada dapat menetapkan rute ke pengemudi tertentu. Zeo akan memberi Anda rute tercepat dan terbaik yang akan menghemat waktu dan uang Anda. Perusahaan yang berspesialisasi dalam pengiriman, ingin mulai menawarkan pengiriman, atau perlu meningkatkan operasi pengiriman mereka memilih Zeo Route Planner. Sambil menambahkan pengemudi ke dalam daftar, Pemilik Armada juga dapat menambahkan detail pengemudi, Menetapkan Pengemudi ke toko pangkalan, Menetapkan pengemudi ke kendaraan, dan Mengatur Waktu Mulai dan Berakhirnya Pengemudi. Perencanaan dan Pengoptimalan Rute yang Mudah: Pengemudi dapat memiliki akses ke aplikasi Android dan iOS untuk melihat rute terpendek. Rencanakan rute Anda dengan lebih baik dan Hemat hingga 2 Jam di setiap perjalanan. Pemilik dan Pengemudi Armada dapat membuat rute tanpa batas tanpa komitmen penggunaan. Anda juga dapat menentukan keterampilan masing-masing pengemudi, membuat rute melalui Excel, dan mencapai pengoptimalan berbasis keterampilan. Metode Input Lokasi Serbaguna: Anda juga dapat menambahkan beberapa lokasi dengan mengunggah file Excel atau menggunakan fitur pemindaian gambar kami juga. Tingkatkan efisiensi rute, skalakan dengan mudah, dan sederhanakan perencanaan rute pengiriman dengan aplikasi pengemudi dan perangkat lunak pengiriman terpopuler di dunia. Saat mengalokasikan rute, pemilik Armada juga dapat menambahkan Pengenal Kendaraan - Nama dan Nomor, Kapasitas Kendaraan, kapasitas berat parsel, dan volume parsel beserta nilainya. Pemilik Armada dapat mengobrol langsung dengan pengemudinya di rute tersebut dan melacak lokasi langsung mereka. Pemilik Armada juga dapat mengirimkan update Real-time kepada pelanggan dan memberikan layanan pelanggan terbaik. Anda juga bisa mendapatkan bukti pengiriman setelah kurir mengirimkannya. Setelah pesanan dikirimkan, Anda dapat melihat secara detail semua rute yang dibuat hingga saat ini bersama dengan gambaran singkat tentang no. jumlah pemberhentian yang dilakukan, lokasi awal dan akhir, pengemudi yang ditugaskan Dalam hal model penetapan harga, pemilik armada diharuskan membayar per kursi, bukan per pengemudi. Anda dapat memanfaatkan layanan pelanggan terbaik jika Anda menghadapi masalah apa pun. Tim kami membalas dalam waktu kurang dari 2 jam untuk setiap pertanyaan. Zeo menawarkan Anda opsi integrasi dengan beberapa perangkat lunak seperti Zapier dan Shopify yang membuat tugas Anda lebih otomatis dan mudah. Anda dapat mengetahui integrasi Zapier di sini: https://zapier.com/apps/zeo-route-planner/integrations Temukan manfaat Zeo Route Planner dengan mengunjungi situs web kami di : https://zeorouteplanner.com/ Pesan gratis demo dengan para ahli kami untuk merasakan langsung bagaimana Zeo dapat merevolusi manajemen armada Anda dan membawa operasi pengiriman Anda ke tingkat yang lebih tinggi. Di Zeo, kami menawarkan transformasi dalam cara Anda mengelola dan mengoptimalkan armada Anda. Bergabunglah dengan perusahaan-perusahaan yang telah merasakan manfaat dari aplikasi pengemudi dan perangkat lunak pengiriman terpopuler di dunia. Buatlah pilihan cerdas untuk armada Anda—pilih Zeo Route Planner.