Momentum membuat bisnis jasa menjadi lebih menguntungkan. Platform perangkat lunak berbasis cloud kami, didukung oleh jaringan perangkat keras GPS yang terhubung, memberi Anda kendali finansial penuh dan wawasan operasional mendalam tentang bisnis Anda. Dengan Momentum, Anda tidak perlu khawatir tentang entri data yang memakan waktu atau kesalahan manusia. Pengumpulan data selalu akurat dan otomatis. Itu sebabnya Momentum unggul ketika perangkat lunak lain gagal. Dorong lebih banyak pendapatan dan keuntungan. Yang perlu Anda lakukan hanyalah terhubung, Momentum akan melakukan sisanya. Jaringan Perangkat Momentum yang Terhubung: Kendaraan, Peralatan & Kru - The Eagle One: Satu perangkat GPS untuk kendaraan, trailer, dan alat berat. Ini tersedia dengan harness OBD-II atau harness baterai 12V. - The Momentum Toolie: Pelacak lokasi dan aktivitas berkemampuan Bluetooth untuk peralatan dan perkakas ringan. - The CrewID: Pelacak biaya tenaga kerja yang mengutamakan privasi yang secara otomatis menangkap dan menghitung semua biaya tenaga kerja dari lapangan tanpa entri data.