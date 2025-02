Perangkat Lunak Manajemen Armada - App Paling Populer - Slovakia

Whip Around

Sistem pemeliharaan armada yang kuat namun intuitif, Whip Around membantu Anda menjaga seluruh armada Anda tetap aman, patuh, dan berada di jalan. Platform manajemen armada Whip Around menghubungkan setiap titik proses pemeliharaan kendaraan dan peralatan dalam satu sistem: yang berarti manajer dapat menggunakan data terkait inspeksi, perbaikan, kepatuhan, dan waktu kerja Anda untuk membuat keputusan yang lebih cerdas untuk armada. Whip Around mendukung seluruh tim Anda—manajer, pengemudi, dan mekanik. MANAJER FLEET: - Memantau kesehatan armada dalam dasbor analitik pemeliharaan armada - Tetapkan jadwal untuk pemeliharaan preventif - Membuat, memprioritaskan, dan melacak kemajuan perintah kerja - Dapatkan pemberitahuan push ketika cacat muncul DRIVER: - Lakukan, tandatangani, dan kirimkan inspeksi harian melalui DOT kami -aplikasi yang sesuai - Segera laporkan masalah yang memerlukan perhatian pemeliharaan dengan mengambil foto dan suara ke teks di perangkat seluler mereka - Dapatkan pemberitahuan push jika inspeksi hilang atau tidak lengkap MEKANIKA: - Pemberitahuan push untuk perintah kerja baru dan cacat - Dokumentasi perintah kerja otomatis dan pelacakan - Tandai kesalahan dengan mudah sebagai telah diperbaiki atau diatasi dalam aplikasi Whip Around Data yang dikumpulkan pengemudi dengan aplikasi mendukung portal manajemen pemeliharaan armada, di mana manajer armada dapat melacak cacat di seluruh armada, memantau perintah kerja, dan mengamati pengemudi yang diperbarui dan papan peringkat aset. Data gabungan juga dimasukkan ke dalam dasbor pemeliharaan Whip Around sehingga mekanik dapat memantau cacat, perintah kerja, dan inventaris suku cadang. Whip Around menjaga armada Anda tetap patuh dan membantu pengemudi Anda pulang dengan selamat di penghujung hari.