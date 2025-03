Glue Up

Glue Up adalah platform CRM lengkap yang membantu Anda membangun dan mengembangkan komunitas Anda melalui acara, keanggotaan & alat digital lainnya dari satu tempat. Platform lengkap Glue Up mengintegrasikan CRM terbaik, manajemen acara, manajemen keanggotaan, pemasaran email, manajemen proyek, manajemen pelatihan, survei, keuangan, dan alat produktivitas lainnya. Solusi cloud Glue Up hadir dengan dua aplikasi seluler - satu untuk organisasi dan satu lagi untuk komunitas mereka. Solusi ini sempurna untuk asosiasi, Kamar Dagang, penyelenggara acara, dan semua organisasi berbasis anggota yang memiliki keinginan untuk melayani komunitas mereka dengan lebih baik - meskipun pertemuan langsung tidak selalu memungkinkan. Sejak pandemi tahun 2020, Glue Up juga dilengkapi dengan fitur keterlibatan tingkat lanjut seperti Jaringan Kecepatan, Solusi Keterlibatan Komunitas, atau Solusi Keterlibatan Webinar.