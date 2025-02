Platform Manajemen Acara - App Paling Populer - Tunisia

Eventbrite

EventBrite adalah situs web manajemen dan tiket yang berbasis di A.S. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk menelusuri, membuat, dan mempromosikan acara lokal. Layanan ini membebankan biaya kepada penyelenggara acara dengan imbalan layanan tiket online, kecuali jika acara ini gratis. Dibuncing pada tahun 2006 dan berkantor pusat di San Francisco, Eventbrite membuka kantor internasional pertama mereka di Inggris pada tahun 2012. Perusahaan sekarang memiliki kantor lokal di Nashville, London, Cork, Amsterdam, Dublin, Berlin, Melbourne, Mendoza, Madrid, dan São Paulo. Perusahaan go public di New York Stock Exchange pada 20 September 2018 di bawah simbol ticker EB.