Perangkat Lunak Penjadwalan Karyawan - App Paling Populer - Amerika Serikat

7shifts adalah platform manajemen tim restoran lengkap yang membantu operator: 1) Membuat keputusan yang lebih menguntungkan. Anda akan mendapatkan wawasan yang Anda perlukan untuk membuat keputusan tim dan operasional terbaik setiap hari. Capai target ketenagakerjaan Anda dengan penegakan jadwal, pelacakan ketenagakerjaan yang optimal, dan pelaporan waktu nyata. 2) Meningkatkan efisiensi operasi. Kami akan membantu mengatur operasional Anda dan mengurangi kesalahan yang mudah dihindari. Kelola kepatuhan secara proaktif, jalankan penggajian dengan mudah, dan lacak tugas dengan daftar periksa digital. 3) Dapatkan waktu kembali. Dengan semua peningkatan efisiensi tersebut, Anda akan memiliki lebih banyak waktu luang untuk menciptakan pengalaman tamu yang luar biasa. Penjadwalan yang lebih mudah, komunikasi terpusat, dan penghitungan tip otomatis ada di ujung jari Anda. 4) Meningkatkan retensi tim. Anda akan mendapatkan akses ke alat yang Anda perlukan untuk membantu membangun tim yang kuat. Pertahankan keterlibatan tim, sentimen, dan kepuasan untuk mengurangi pergantian sebesar 13%. Inilah manfaat restoran Anda dari 7 shift: - Menghemat hingga 4 jam per minggu dalam membuat dan mengelola jadwal staf Anda - Mengurangi waktu yang dihabiskan untuk penjadwalan sebesar 80% - Menghemat waktu manajer hingga $250 per bulan - Mengurangi biaya tenaga kerja untuk menghemat hingga $250 per bulan $3.000 per tahun - Mengurangi panggilan dan SMS dari staf sebesar 70% - Membuat jadwal dengan akurasi tenaga kerja 95% - Perkiraan penjualan masa depan Anda dengan akurasi 95% - Menghemat $1.000 per bulan dalam pengurangan biaya tenaga kerja dari jadwal yang lebih efisien - Menghemat $1.000 per bulan dalam jam masuk awal dan kelebihan tenaga kerja Tidak pernah semudah ini mengelola jadwal kerja tim Anda, pencatatan waktu, komunikasi tim, kepatuhan tenaga kerja, penggajian, tip, dan banyak lagi, semuanya dari satu tempat. 7shifts dapat ditemukan di restoran-restoran dengan berbagai ukuran—mulai dari toko-toko kecil hingga jaringan nasional seperti Bareburger, Highway 55, dan Five Guys. Bergabunglah dengan 1.500.000+ profesional restoran yang telah menggunakan 7 shift untuk menyederhanakan manajemen tim mereka.