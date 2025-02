Perangkat Lunak Penjadwalan Karyawan - App Paling Populer - Swedia

Workee

Workee adalah perangkat lunak yang telah membantu 6.000 pekerja lepas dan profesional untuk mengelola bisnis mereka secara online (seperti guru privat, tutor, pelatih, desainer, penulis lepas, dan banyak lagi). Workee membuat situs web pribadi dengan pemesanan, penjadwalan, dan pembayaran bawaan dalam waktu kurang dari 1 menit, memungkinkan Anda memesan dan membayar secara langsung serta pekerjaan autopilot dan manajemen klien langsung. Workee membantu pekerja lepas yang sudah memiliki klien untuk bekerja dengan mereka secara lebih efektif dan mengembangkan bisnis secara out of the box. Menurut pengguna kami, Workee menghemat 10 jam per minggu dan ribuan dolar per bulan. Workee memiliki dua paket: Starter dan Pro. Paket Workee Starter gratis tanpa berlangganan bulanan dan biaya transaksi 0% dari Workee. Ini dirancang untuk para profesional yang baru memulai dan mencakup hal-hal berikut: Templat Dasar untuk situs web pribadi 1 Jadwal untuk ketersediaan 2 Slot Waktu untuk janji temu 2 Proyek Workee untuk pekerjaan dan layanan satu kali 3 Faktur per bulan Paket Workee Pro tersedia dengan langganan bulanan dan biaya transaksi 0% dari Workee. Paket pro sangat cocok untuk para profesional dan pengguna aktif yang mencari fitur lanjutan dan opsi penyesuaian. Inilah alasan mengapa paket Pro sangat cocok: 1. Templat situs web Pro. Tingkatkan pencitraan merek bisnis dengan hampir lusinan templat dan gaya profesional baru, warna khusus, dan pencitraan merek. 2. SEO Khusus. Dapatkan lalu lintas organik dan tampil menonjol dengan branding. Siapkan judul dan deskripsi khusus untuk situs web Workee pribadi. 3. Jadwal, Slot Waktu, Faktur, dan Proyek Tidak Terbatas. 4. Aturan Pemesanan Profesional. Batasi kapan Anda bisa mendapatkan pemesanan berikutnya, tambahkan jeda otomatis antar panggilan, dan batasi jumlah maksimum sesi per hari.