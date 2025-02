Perangkat Lunak Pengenalan Karyawan - App Paling Populer - Tajikistan

Bonfyre

bonfyreapp.com

Bonfyre adalah satu-satunya platform keterlibatan karyawan "Loop Tertutup", membantu pelanggan seperti Duke Energy, Medtronic, dan Adtalem Drive Engagement pada Skala Perusahaan dan menghemat 5-7 angka setiap tahun dengan perangkat lunak dan biaya penghargaan yang lebih rendah. Platform ini menyatukan berbagai alat keterlibatan - kegiatan tim, siaran, survei, tantangan, pengakuan, nominasi, hadiah, dan banyak lagi - ke dalam saluran yang sudah digunakan karyawan setiap hari (tim Microsoft, email, SMS, kode QR, dan bonfyre asli Bonfyre asli The Native Bonfyre Aplikasi untuk Android/iOS). Dengan Culture Coach AI, ini menerjemahkan data survei keterlibatan menjadi tindakan yang dapat diukur secara langsung, yang disarankan yang dapat diambil oleh manajer dalam 2-3 klik. Solusi pengakuan pemenang penghargaan mengganggu industri. Pelanggan telah melihat peningkatan 2x dalam aktivitas pengakuan dan penghematan biaya bersih $ 35 per orang per tahun. 800+ kartu hadiah Digital Bonfyre di 80 negara memungkinkan anggota tim untuk menikmati daya beli penuh segera tanpa harus menghemat poin. Ini juga menghemat uang kepada pelanggan untuk biaya pengiriman dan biaya lainnya, biasanya 15% dari pengeluaran hadiah.